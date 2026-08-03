منصة إلكترونية جديدة لدعم «المفتشين والمعلمين» وتحسين جودة التعليم

تابعت لجنة دعم مسارات التحول الرقمي بمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مستجدات تطوير منصة “إشراف” الرقمية، ضمن جهود المصلحة لتعزيز الاعتماد على الحلول التقنية الحديثة وتطوير أدوات العمل في قطاع التعليم.

وقالت مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي إن الاجتماع خُصص لمراجعة مراحل تنفيذ خطة تطوير المنصة، ومتابعة آليات تحسين الأداء الرقمي وتكامل مسارات العمل داخل المنظومة التعليمية.

واستعرض المشاركون خلال الاجتماع الهيكل التشغيلي لمنصة “إشراف”، بما يضمن تنظيم الإجراءات وربطها بشكل متكامل بدءًا من مستوى الإدارة وصولًا إلى المعلم، بما يدعم تحسين عمليات المتابعة والتفتيش التربوي ورفع كفاءة الأداء.

كما اعتمدت اللجنة جدولًا زمنيًا لتنفيذ التعديلات الفنية والإجرائية المقترحة، تمهيدًا لإدراجها ضمن المرحلة المقبلة من تطوير المنصة، بهدف تحسين تجربة المستخدم وتعزيز جودة الخدمات الرقمية المقدمة للعاملين في القطاع التعليمي.

وأكدت مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي أن تطوير منصة “إشراف” يأتي ضمن خطة مستمرة لتحديث منظومة التفتيش التربوي، وتوظيف الأدوات الرقمية بما يدعم الأداء المؤسسي ويرفع مستوى الخدمات التعليمية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو توسيع استخدام التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها، عبر تطوير منصات إلكترونية تساعد على تنظيم الإجراءات الإدارية والتعليمية، وتحسين التواصل بين الإدارات والمفتشين والمعلمين.

ويهدف التحول الرقمي في منظومة التفتيش التربوي إلى تسهيل متابعة الأداء التعليمي، وتوفير بيانات دقيقة تساعد في تحسين كفاءة العمل، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات داخل المؤسسات التعليمية.