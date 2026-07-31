مجلس النواب يشارك باحتفال «عيد العرش المغربي» في بنغازي

شارك عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، الخميس، في الاحتفال الذي نظمته القنصلية العامة للمملكة المغربية في مدينة بنغازي بمناسبة عيد العرش للمملكة المغربية، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف إبراهيم العقوري، ومقرر اللجنة محمد تامر، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ونائب مقرر مجلس النواب صباح الترهوني، ورئيس لجنة الصداقة الليبية المغربية المبروك عبدالله الكبير، بحسب مجلس النواب الليبي.

وألقى رئيس لجنة الصداقة الليبية المغربية المبروك عبدالله الكبير كلمة خلال الاحتفال، نقل خلالها تهاني مجلس النواب الليبي ولجنة الصداقة الليبية المغربية إلى ملك المملكة المغربية محمد السادس، وإلى الشعب المغربي، متمنيًا للمملكة المغربية دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد المبروك عبدالله الكبير أن هذه المناسبة الوطنية تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع ليبيا والمملكة المغربية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على روابط راسخة أساسها الاحترام المتبادل ووحدة الهوية والمصير المشترك.

وشدد رئيس لجنة الصداقة الليبية المغربية على أهمية تعزيز دور اللجنة في دعم التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والمغربي.

كما أثنى الكبير على جهود القنصلية العامة للمملكة المغربية في مدينة بنغازي في تعزيز التواصل وتقوية أواصر الأخوة بين ليبيا والمغرب، معربًا عن تقديره للقنصل العام للمملكة المغربية على الدعوة وحسن الاستقبال.

ويأتي الاحتفال بعيد العرش، الذي يمثل مناسبة وطنية بارزة في المملكة المغربية، في ظل استمرار العلاقات الليبية المغربية وتطور التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والدبلوماسية، إلى جانب مساعي تعزيز التنسيق والتواصل المشترك.