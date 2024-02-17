«روبوت» ذكي يُجري أول عملية جراحية في الفضاء

في خطوة هي الأولى من نوعها لتطوير الجراحة، أعلن مجموعة جراحين أنهم نجحوا في التحكم عن بعد في روبوت جراحي صغير موجود في محطة الفضاء الدولية.

وذكر الجراحون أن الروبوت، الذي طورته شركة “فيرتشوال إنسيجن Virtual Incision” وجامعة نبراسكا، يحمل اسم “سبيس ميرا”، انطلق إلى محطة الفضاء الدولية في نهاية شهر يناير، عبر صاروخ مصنوع من شركة “سبيس إكس”، وكان موضوعا داخل صندوق.

وأضاف الجراحون أن التجربة أجريت السبت الفائت، من المقر الرئيسي لشركة “Virtual Incision” في لينكولن بولاية نبراسكا، واستمرت حوالي ساعتين وشارك فيها ستة جراحين، حيث تمكن الجراحون من التحكم عن بعد في الروبوت المزود بكاميرا وذراعين.

يذكر أنه وخلال الأعوام الأخيرة، تم تصميم “روبوتات ذكاء اصطناعي” في العديد من دول العالم لإجراء عمليات جراحية، حيث أحدثت ثورة في العلاجات الطبية.