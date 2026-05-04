روته: الخلافات داخل «الناتو» سياسية وليست انهياراً في التفاهمات

صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بأن الولايات المتحدة تعبر عن حالة من الإحباط تجاه مواقف بعض الدول الأوروبية بشأن الحرب في إيران، في ظل استمرار التباين داخل الحلف حول آليات التعامل مع التطورات الإقليمية المتسارعة.

وجاءت تصريحات مارك روته خلال حديثه مع الصحفيين على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في أرمينيا، حيث أشار إلى وجود استياء أمريكي من بعض المواقف الأوروبية، موضحًا في الوقت نفسه أن العواصم الأوروبية تفاعلت مع الرسائل الأمريكية وتعمل على تكييف سياساتها بما يتوافق مع التفاهمات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الخلافات الحالية لا تعكس انهيارًا في التفاهمات داخل الحلف، بل تشير إلى اختلاف في التقديرات السياسية بشأن إدارة الأزمة مع إيران، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وطهران، مع انعكاسات مباشرة على التنسيق داخل الناتو.

وتأتي هذه التطورات في سياق انتقادات سابقة صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بعض الدول الأعضاء في الحلف، حيث اتهم تلك الدول بالتقصير في دعم العمليات المرتبطة بالتصعيد مع إيران، ما ساهم في زيادة النقاشات الداخلية داخل التحالف العسكري الغربي.

وفي تطور متصل، أعلن البنتاغون عن خطة لسحب نحو 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، في خطوة تعكس إعادة تقييم للانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا، وسط تزايد التوتر في العلاقات بين واشنطن وبرلين.

كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات سابقة إلى أن واشنطن تدرس تقليص وجودها العسكري في ألمانيا، متهمًا المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعدم إحراز تقدم كافٍ في عدد من الملفات السياسية الداخلية والخارجية، من بينها ملف الأزمة الإيرانية.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة ترتيب أولويات حلف شمال الأطلسي، مع التركيز على القضايا الداخلية للدول الأعضاء بدل الانخراط في ملفات خارجية معقدة، في إشارة إلى التوترات المرتبطة بإيران والحرب في أوكرانيا.

وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس الموقف الأمريكي عقب تعليق مفاوضات دولية في إسلام آباد، معتبرًا أن واشنطن تتبنى موقفًا ضعيفًا في التعامل مع الملف الإيراني، ما يعكس اتساع الفجوة السياسية بين الجانبين.

وتشهد العلاقات داخل حلف شمال الأطلسي حالة من التوتر المتزايد نتيجة تعدد الأزمات الدولية، وعلى رأسها الحرب في إيران والحرب في أوكرانيا، إلى جانب إعادة تقييم الولايات المتحدة لالتزاماتها العسكرية في أوروبا، في ظل نقاش أوسع حول مستقبل الحلف وتوزيع الأعباء بين أعضائه في بيئة أمنية عالمية أكثر تعقيدًا.