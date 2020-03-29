روحاني: تخطينا مرحلة ذروة انتشار كورونا ببعض المحافظات

قضية كورونا ليست أزمة يمكن ان تنتهي في اسبوع أو شهر في ايران او في العالم [الميادين]

أكد رئيس الايراني حسن روحاني، أنه تم تخطي مرحلة الذروة في انتشار فيروس كورونا في بعض المحافظات في البلاد.

وقال الرئيس روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء صباح اليوم الاحد، اجتمعت أمس السبت مع بعض المتخصصين واستنادا الى أقوالهم فإننا قد تخطينا مرحلة الذروة في انتشار فيروس كورونا في بعض المحافظات في البلاد وبدأنا مسارا تنازليا، إلا أنه في محافظات اخرى لا يمكننا تأكيد ذلك حاليا وعلينا ان ننتظر حتى نهاية عطلة الربيع يوم الجمعة القادم لتحديد الوضع بدقة .

وأضاف، ان هناك قضية اود ان أوضحا لأبناء شعبنا العزيز وهي أن قضية كورونا ليست أزمة يمكن ان تنتهي في اسبوع أو شهر مثلا في ايران او في العالم، لقد جاء هذا الفيروس ودخل الى المجتمع ، ومن الممكن ان يبقى لسنة او سنتين اخرى ، لذلك ينبغي ان نعمل لتوفير ظروف اجتماعية مقبولة لمواجهة هذا الفيروس الذي يتجه الى الضعف وتعزيز المناعة والقوة الجسدية لغالبية افراد المجتمع امام هذا الفيروس .

من جهة اخرى اعرب الرئيس روحاني، مجددا عن شكره وتقديره لابناء الشعب الذين التزموا بالتعليمات الصحية بما فيها من معاناة خلال الايام الاخيرة ، كما اشاد بالجهود الكبيرة للكوادر الصحية وكافة القطاعات التي تسهر على توفير الحاجات الاساسية للمواطنين بما فيها التجهيزات الصحية والمواد الغذائية.

وكان روحاني أعلن في وقت سابق تخصيص 20 في المئة من الميزانية لمكافحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة والضمان الصحي سيدفعان 90 بالمئة من تكاليف العلاج لمرضى كورونا.

وحيث بلغت حصيلة الوفيات في ايران 2517 حالة والإصابات 35408 حتي الآن.

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