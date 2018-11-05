روحاني: سنواصل بيع نفطنا وخرق العقوبات

وقال روحاني في كلمة لمجموعة من الاقتصاديين بثها التلفزيون الرسمي:

“أرادت أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى صفر، لكننا سنواصل بيع نفطنا، وخرق العقوبات”.

هذا ويبدأ الاثنين تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية والتي وصفها البيت الأبيض بأنها ”أشد عقوبات أقرت حتى الآن“ ضد إيران، وتستهدف قطاع الطاقة والنفط فيها بشكل خاص.

ويمنع القرار الأميركي كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.