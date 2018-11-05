عربي ودولي

روحاني: سنواصل بيع نفطنا وخرق العقوبات

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 نوفمبر 2018 - 18:42
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ويبدأ الاثنين تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران [إنترنت]
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين عزم بلاده بيع النفط وخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على قطاعي الطاقة والمصارف في إيران.

وقال روحاني في كلمة لمجموعة من الاقتصاديين بثها التلفزيون الرسمي:

“أرادت أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى صفر، لكننا سنواصل بيع نفطنا، وخرق العقوبات”.

هذا ويبدأ الاثنين تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية والتي وصفها البيت الأبيض بأنها ”أشد عقوبات أقرت حتى الآن“ ضد إيران، وتستهدف قطاع الطاقة والنفط فيها بشكل خاص.

ويمنع القرار الأميركي كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
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