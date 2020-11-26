روسيا.. اختبار ناجح لصاروخ «خارق للصوت»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تنفيذ إطلاق تجريبي ناجح جديد لصاروخ “تسيركون” المجنح الخارق للصوت في المحيط المتجمد الشمالي.

ونقلت وكالة “نوفوستي” للأنباء عن الوزارة، أن الصاروخ أطلق من متن فرقاطة “الأميرال غورشكوف” المتواجدة في البحر الأبيض وضرب هدفا يقع على بعد نحو 450 كلم في بحر بارنتس، وتجاوزت سرعة تحليقه ثمانية ماخات.

يأتي ذلك في حين، نفذت وزارة الدفاع الروسية إطلاقا تجريبيا مماثلا للصاروخ الحديث في أكتوبر الماضي.

وسيدخل صاروخ “تسيركون”، بعد اختتام الاختبارات، الخدمة في البحرية الروسية، كما سبق أن كشف الرئيس فلاديمير بوتين أن العمل جارٍ على تصميم نسخة من هذا الصاروخ تطلق من الأرض.

ومن المفترض أن تتجاوز أقصى سرعة لصاروخ “تسيركون” سرعة الصوت بتسعة أضعاف وتبلغ نحو 10.7 ألف كلم في الساعة، وسيكون بإمكانه ضرب أهداف على مسافة تزيد على ألف كلم.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها اختبرت بنجاح صاروخا جديدا مضادا للصواريخ، تم إطلاقه من ميدان التجارب “ساري شاغان” في كازاخستان.

وقالت وزارة الدفاع إن الصاروخ أصاب الهدف الافتراضي بدقة، ونفذ الإطلاق الطاقم القتالي للدفاع الجوي والصاروخي للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وأكد قائد الجيش الأول للدفاع الجوي والصاروخي، الجنرال أندري ديمين، أن الصاروخ المضاد الجديد نفذ مهمته بنجاح وأصاب الهدف الافتراضي بدقة، وذلك بعد سلسلة من الاختبارات.

وقالت وزارة الدفاع إن نظام الدفاع المضاد للصواريخ مخصص للحماية من الهجمات الجو – فضائية.