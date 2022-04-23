روسيا تتهم واشنطن بالتحضير لاستخدام أسلحة بيولوجية أو نووية في أوكرانيا

تهمت روسيا الولايات المتحدة، اليوم السبت، بالتحضير لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا وتحميل الجيش الروسي مسؤولية استخدامها.

جاء ذلك خلال موجز صحفي لقائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن كيريلوف قوله: “تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات عن تحضير الولايات المتحدة استفزازات بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية تكتيكية” في أوكرانيا.

وأضاف: “كانت هذه الخطة قد وضعت وتمثل ردا على النجاحات التي أحرزتها روسيا في عمليتها العسكرية” ضد أوكرانيا، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأشار كيريلوف إلى “تصريحات استفزازية جاءت بشكل منتظم في مارس وأبريل العام الجاري على لسان قادة الدول الغربية بخصوص خطر استخدام روسيا أسلحة الدمار الشامل”.

وتابع: “نلفت انتباهكم إلى أن الولايات المتحدة سبق أن طبقت مثل هذه المشاريع لتحقيق أغراض سياسية”.

وقبل أيام، رجح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن روسيا تسعى لاستخدام “مواد كيميائية” في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

كما حذرت الحكومة البريطانية روسيا من عواقب استخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، مضيفة أن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” إذا ثبت استخدامها لها.