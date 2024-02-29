روسيا تتهم واشنطن بانتهاك سيادة الدول وتنفيذ أعمال عدائية

قال مسؤول روسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، هي الدولة الأكثر عدوانية في التاريخ الحديث.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف: “تتدخل الولايات المتحدة بقوة في الشؤون الداخلية للدول في جميع مناطق العالم، وفقا للتقديرات الأكثر تحفظا، منذ عام 1945، انتهك الأمريكيون سيادة بعض الدول أكثر من 150 مرة، وقاموا بتنظيم انقلابات، وإثارة أعمال شغب، والتأثير على العمليات الانتخابية”.

وتابع باتروشيف: “كما نظمّت الولايات المتحدة أكثر من 800 عمل عدائي ضد دول ذات سيادة باستخدام القوة، بما في ذلك القيام بدور نشط في أكثر من 100 صراع مسلح”.

وأردف باتروشيف: “لا تزال الولايات المتحدة تفكر من منظور الحرب الباردة وتعتقد أنه إذا عززت روسيا موقفها في مكان ما، فإن ذلك لا يؤدي إلا إلى الإضرار بمصالح الأمريكيين”، مضيفا: “أذكرهم بكل وضوح أن إحدى قواعد السياسة الخارجية الرئيسية لبلدنا معروفة جيدا وجدول أعمالنا إيجابي وبناء باستمرار”.