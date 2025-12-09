روسيا تحسم الجدل حول صحة «بشار الأسد»

نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين وجود أي خلاف بين موسكو وطهران وأكد أن الشائعات المتداولة حول توتر العلاقات بين البلدين لا تستند إلى أي حقائق.

وصرّح فيرشينين خلال حديثه في برنامج قصارى القول مع الإعلامي سلام مسافر على قناة آر تي عربية بأن علاقات بلاده مع إيران تحمل طابعًا استراتيجيًا ووثيقًا وأن الاتصالات بين الجانبين مكثفة للغاية، وأوضح أن كل ما يُتداول بشأن الخلافات يجب أن يُبنى على معطيات حقيقية، وأن واقع التعاون يعكس شراكة واسعة تشمل الجوانب الاقتصادية وغيرها.

وسخر الدبلوماسي الروسي من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تسمم الرئيس السوري السابق بشار الأسد خلال وجوده في موسكو وأكد أن الأمر لا يستدعي التعليق مشيرًا إلى أن الموقف الروسي معروف وقد أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتطرق فيرشينين إلى الملف اللبناني وأشار إلى أن النقاشات الدولية حول سلاح حزب الله ليست القضية الوحيدة المطروحة أمام اللبنانيين، وأكد أن الحلول الناجحة يجب أن تنبع من حوار القوى السياسية والطائفية داخل لبنان، وأن أي حلول مفروضة من الخارج قد تؤدي إلى انفجار جديد، ولذلك يجب أن يكون القرار متفقًا عليه ومطوّرًا من قبل اللبنانيين أنفسهم.