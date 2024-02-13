روسيا تدعم أي تحرك يؤدي لإنهاء الحرب في غزة

أعلنت روسيا اليوم، استعدادها لدعم أي تحرك يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله “نحن على استعداد لدعم أي إجراء يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، لكننا نعتقد أن الإجراءات يجب أن تكون بناءة وتهدف إلى حل شامل للأزمة في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعتمدة في السابق”. كلام بيسكوف جاء تعليقا على المحادثات الأمريكية الجارية مع إسرائيل وحركة حماس، بخصوص تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.