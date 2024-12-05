روسيا تراقب وضع سوريا عن كثب.. «أردوغان»: الوضع وصل مرحلة حرجة

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، “إلى أن روسيا تراقب الوضع عن كثب في سوريا وتقيّم انطلاقا من الوضع على الأرض حجم الدعم اللازم لها”.

ولفت بيسكوف إلى أن “موسكو تجري اتصالات بصورة مستمرة مع دمشق”.

وأضاف: “في الوقت الحالي نراقب عن كثب ما يحدث في سوريا وبناء على تقييمنا للوضع هناك سيتسنّى لنا الحديث عن حجم المساعدة اللازمة للسلطات السورية لتحقيق الاستقرار ومكافحة المسلحين والقضاء على تهديدهم”.

بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن “الصراع السوري وصل إلى “مرحلة جديدة يتم إدارتها بهدوء”.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن “أردوغان أكد خلال الاتصال، “أن الصراع السوري قد وصل إلى مرحلة جديدة يتم إدارتها بهدوء، وأن رغبة تركيا هي ألا تشهد سوريا قدرًا أكبر من عدم الاستقرار وألا تتسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين”.

وأضاف أردوغان أنه “يجب على النظام السوري أن يتعاون مع شعبه عاجلا من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل”.

وأشار إلى أن “تركيا تبذل جهودًا لتقليل التوتر وحماية المدنيين وتمهيد الطريق للعملية السياسية وستواصل القيام بذلك”.

من جهته، أكد أمين عام “حزب الله” اللبناني نعيم قاسم مساء اليوم الخميس، أن “الحزب سيكون إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان عليها”.