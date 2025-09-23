روسيا تعارض ضم دول غربية بمجلس الأمن

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف، أن موسكو تعارض بشدة توسيع مجلس الأمن الدولي لضم دول غربية، معتبرة أن ذلك سيعيق تكوين نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وفي مقابلة مع وكالة “تاس”، قال لوغفينوف: “إنشاء مقاعد إضافية للدول الغربية داخل هيكل الأمم المتحدة أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه يعكس تحيزًا قائمًا مسبقًا تجاه الدول الغربية ولا يعكس الواقع المعاصر”.

وشدد المسؤول الروسي على أن فعالية مجلس الأمن لا يمكن تحسينها إلا بتوسيع تمثيل دول الأغلبية في العالم، لا سيما الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مؤكداً ضرورة أن يكون أي إصلاح مدعومًا بتوافق شامل في الجمعية العامة، وليس من خلال حسابات تصويت محددة.

وأضاف لوغفينوف أن “جهود إصلاح مجلس الأمن لا ينبغي أن تؤثر على فعاليته وكفاءته”، داعياً إلى الحفاظ على الطابع المتماسك للمجلس واستمرار المفاوضات الحكومية الدولية المتخصصة حول الإصلاح.

كما اعتبر أن استخدام الذكرى الثمانين للأمم المتحدة كذريعة لفرض الإصلاحات أمر غير مقبول.

وتفتتح اليوم المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تستمر حتى 27 سبتمبر وتختتم في 29 سبتمبر 2025، تحت شعار “معًا نحقق الأفضل: ثمانون عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”.

روسيا تعتبر السعودية شريكًا رئيسيًا في الشرق الأوسط وتعزز التعاون الاقتصادي

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن السعودية تمثل أحد أهم شركاء روسيا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى نمو التعاون الاقتصادي بين البلدين بوتيرة متسارعة، لا سيما في القطاعات المالية والتكنولوجيا الرقمية.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة وجهتها ماتفيينكو إلى رئيس المجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، قالت فيها: “بالنيابة عن مجلس الاتحاد الروسي وعن نفسي، أهنئكم بعيدكم الوطني، بلدكم أحد أهم شركاء روسيا في الشرق الأوسط، ويشهد التعاون الثنائي نجاحًا ملموسًا”.

وأضافت ماتفيينكو أن موسكو والرياض على اتصال دائم لمناقشة القضايا الراهنة على الساحة الدولية والأجندة الإقليمية، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين البلدين.

ويحتفل السعوديون باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها، ويُذكر أن الاتحاد السوفيتي كان أول دولة غير عربية اعترفت بالمملكة عام 1926، وعاد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع روسيا في سبتمبر 1990 على أسس ثابتة.