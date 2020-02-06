روسيا.. تعترض على مشروع قرار بريطاني بشأن ليبيا

السفير الروسي فاسيلي نبينزيا إن هناك فقرات في القرار تطرح إشكالية [أرشيف]

اعترضت روسيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بريطاني حول ليبيا، برفضها عبارة “مرتزقة” ترد فيه، ما أعاق إمكان التصويت على النص.

وقال السفير الروسي فاسيلي نبينزيا إن هناك فقرات في القرار تطرح إشكالية، وذلك عقب جلسة دعت إليها موسكو.

وتحدث مصدر بريطاني عن صعوبات تواجهها لندن مع روسيا والولايات المتحدة في المباحثات حول النص والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وأصبح النص البريطاني أمام احتمالين إما إجراء محادثات جديدة بين أعضاء مجلس الأمن لاعادة صياغته وإما اَن تصر لندن على إجراء التصويت على مسودتها التي يمكن أن تواجهها روسيا بالفيتو.