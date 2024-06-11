روسيا تنفي الإشاعات عن إرسال مقاتلي فاغنر إلى شرق ليبيا

نفت السفارة الروسية لدى ليبيا، ما نشره موقع “عربي بوست” عن وصول 1800 مقاتل من “فاغنر” إلى شرق ليبيا، قادمين من روسيا في النصف الثاني من مايو الماضي.

وقالت السفارة في منشور عبر صفحتها في “فيسبوك”، إن هذه الأخبار لا تستند على أي بيانات حقيقة ودلائل مقنعة، بل هي فقط ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وبحسب الموقع إن الدفعة المشار إليها، جزء من 45 ألف عنصر مرتقب أن يصلوا إلى ليبيا في الفترة المقبلة لإنشاء ما يعرف بالفيلق الإفريقي الجديد.

وأضافت السفارة الروسية أن صحيفة “عربي بوست” تعمل على تطوير موضوع التهديد الروسي في ليبيا ونشر الدعاية الملفقة والممولة من الغرب، عن وجود هذه الأعداد للوحدات العسكرية الروسية، ما يعني أن القوى الغربية تخطط لزيادة أعداد تواجد وحداتهم العسكرية في ليبيا، بحسب البيان.