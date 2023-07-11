روسيا تُؤكد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الثلاثاء، بديوان المفوضية في طرابلس، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا أيدار أغانين والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، واستعراض سُبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية على فيسبوك.

وخلال الزيارة التي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، أكد أغانين على دعم بلاده لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار، وفق قوله.