روسيا تُجدد دعمها لجهود الحل السياسي للأزمة الليبية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقر المجلس في طرابلس، سفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وتناول اللقاء آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، من خلال العمل على انهاء المراحل الانتقالية، وتوافق جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، عبر إعادة الثقة بينها، ومعالجة النقاط الخلافية، للوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وثمن اللافي حرص روسيا المتواصل على دعم الجهود المبذولة، لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

من جهته أكد سفير روسيا لدى ليبيا، استعداد بلاده لمواصلة جهودها في دعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا، اتساقاً مع جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا، وكذلك المساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية باعتباره احد اهم عوامل الاستقرار في البلاد.