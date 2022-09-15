روسيا تُحذّر واشنطن من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن زاخاروفا قولها في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل على تمديد وإدارة الاشتباكات في أوكرانيا قدر الإمكان.

وأوضحت أن الجيش الأمريكي قام خلال الأشهر الأخيرة بتحضير القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد، وهو أمر لم يخفِه المسؤولون الأمريكيون.

وتابعت: “الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين يزودون نظام كييف بالسلاح، أصبحوا في الواقع شركاء في جرائم الحرب”.

كما حذرت زاخاروفا من أنه في حال قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، فسيعد ذلك “تجاوزا للخط الأحمر وسيجعل الولايات المتحدة طرفا مباشرا في الصراع”.

وأكدت أنه “في هذه الحالة تحتفظ موسكو بالحق في الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة، وبما تراه مناسبا”.