روسيا تُزود النيجر بمروحيات قتالية متطورة!

صادقت كل من روسيا والنيجر عبى عقد لتزويد الأخيرة بـ12 مروحية قتالية من طراز Mi-35، وذلك خلال فعاليات القمة والمنتدى الاقتصادي روسيا أفريقيا المنعقدين في مدينة سوتشي الروسية.

حيث قال وزير خارجية النيجر كالا أنكوراو أن المروحيات ستستخدم لمواجهة منظمة بوكو حرام الإرهابية، مشيراً إلى أن أكثر من مئة عسكري نيجيري يستكملون دراستهم في الأكاديميات العسكرية الروسية، وأنهم يفضلون العمل بمعدات روسية عند عودتهم إلى بلادهم للخدمة.

هذا وانطلقت في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود القمة والمنتدى الاقتصادي روسيا أفريقيا بمشاركة نحو أربعين رئيس دولة وحكومة أفريقية، ويهدف الحدث إلى تنمية التعاون بين موسكو والدول الأفريقية.