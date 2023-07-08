روسيا تُطالب مجلس الأمن بمناقشة تفجيرات «نورد ستريم»

طلبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة تفجيرات أنابيب “نورد ستريم” لنقل الغاز منها إلى دول أوروبية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء اليوم السبت عن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله، إن موسكو طلبت عقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الأمر.

وكانت روسيا قد دعت لإجراء تحقيق شفاف بشأن الانفجارات التي وقعت في سبتمبر 2022، وأدت لإحداث ثقوب في خطي “نورد ستريم 1» و”2” بين روسيا وألمانيا.

وتتهم موسكو الغرب بالضلوع في التفجيرات وهو ما تنفيه الحكومات الغربية وكذلك أوكرانيا التي تقاتل القوات الروسية على أراضيها.

ووقعت تفجيرات خط الأنابيب في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد والدنمرك، وتقول السويد والدنمرك وألمانيا إن تحقيقاتها لا تزال جارية وإن روسيا أُخطرت بذلك.

ورُصد في 26 سبتمبر 2022 تسرب للغاز من أربع نقاط كبيرة سبقته انفجارات تحت الماء على خطي أنابيب الغاز اللذين يربطان روسيا بألمانيا والموجودين في المياه الدولية.