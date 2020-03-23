روسيا: طائرة مساعدات ثامنة تصل إيطاليا لمكافحة فيروس كورونا

طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا [انترنت]

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة عسكرية روسية ثامنة، تقل على متنها أخصائيين ومعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا وصلت إلى إيطاليا.

وقالت الوزارة “وصلت طائرة النقل العسكرية الثامنة “إيل 76″ التابعة لقوات الفضاء الروسية مع مجموعة من المتخصصين العسكريين الروس ومعدات للتشخيص والتطهير، إلى قاعدة براتيكا دي ماري الجوية في إيطاليا”.

وكماأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتضم 9 طائرات شحن عسكرية من طراز “إيل 76” وتحمل الطائرات ثمانية فرق طبية وتمريضية بالإضافة إلى المعدات والأدوات الطبية اللازمة والسيارات وأدوات التعقيم والتطهير، مع المتخصصين، للمساهمة في احتواء الفيروس في إيطاليا.

من جهته رحب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بالوفد الروسي وطائرات الشحن التي وصلت إلى القاعدة ، قائلا، “ثمانية فرق من الأطباء الروس سيكونون بيننا وسيقدمون الدعم لأطبائنا وموظفينا الطبيين، خاصة في لومبارديا وبيدمونت و إميليا رومانيا”.

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية.

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