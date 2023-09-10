روسيا وأوكرانيا تبادلان الضربات الجوية في كييف والقرم

تبادلت روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية في كييف والقرم، في ساعة متأخرة أمس السبت، حيث أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيّرة خلال الليل فوق منطقة العاصمة، في حين أعلنت روسيا إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية في شبه جزيرة القرم.

وفقا لما أوردته “الجزيرة نت” أنه قد سمع شهود في كييف 5 انفجارات على الأقل، بعد أن قال رئيس بلدية المدينة “فيتالي كليتشكو”: أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم جوي روسي.

وكتب “كليتشكو” عبر تطبيق تليغرام: طائرات مسيرة لا تزال تتجه صوب كييف.

وفي المقابل، قال رئيس إدارة شبه جزيرة القرم، الذي عينته روسيا، “سيرغي أكسيونوف” على تليغرام السبت: أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات أوكرانية مسيّرة؛ واحدة في الشمال الغربي واثنتين إلى الغرب من شبه الجزيرة.

وعلى نحو منفصل، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء: أن وزارة الدفاع في البلاد أبلغت الصحفيين بأن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة حاول ضرب أهداف على أراضي روسيا الاتحادية في نحو الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي.