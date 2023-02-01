روما: تسليم سفن لخفر السواحل الليبي خيار صحيح لمجابهة الهجرة

دافع وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني عن اتفاق تسليم إيطاليا لخمس سفن إلى حكومة الوحدة الوطنية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالقول إن ذلك خيار “صحيح” لمعالجة مشكلة الهجرة.

وانتقد تاياني في تصريحات إذاعية الجدل المثار حول هذه المسألة مضيفا “أعتقد أنه من الصواب معالجة مشكلة الهجرة، إننا نتعامل مع المسألة بالحديث عن النمو وذلك من خلال خطة ماتي وفق ما قالته رئيسة الوزراء”، بحسب ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وأكد الوزير الإيطالي أنه “يجب ألا ننظر إلى إفريقيا بعيون المستعمرين.. نحن بحاجة إلى الاستثمار ضد تغير المناخ والإرهاب والفقر والمرض” مشددا على الحاجة “إلى استراتيجية أوروبية”.

وفي نفس السياق، أشار تاياني إلى أن”هناك أيضا طريق البلقان للهجرة غير شرعية إلى جانب الطريق عبر المتوسط، لهذا نحتاج إلى عمل مشترك على المستوى الأوروبي”.