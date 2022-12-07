روما تُشدّد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال الزيارة التي يُجريها إلى تونس، مبعوث وزارة الخارجية الإيطالية الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو.

وقال أورلاندو في تغريدة على حسابه بتويتر، إن بلاده تؤيد بشدة وساطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي لصالح مسار ليبي نحو الانتخابات التي تؤدي إلى حكومة توافقية وشاملة واستخدام عادل للموارد الوطنية.

وأثنى أورلاند على مشاورات المبعوث الأممي وجهوده الشاملة لوضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري كشرط مسبق للانتخابات.

وشدّد المبعوث الإيطالي على ضرورة أن تضع المؤسسات في ليبيا وقادتها التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي في سلم أولوياتهم وتقديمها على مصالحهم الخاصة.