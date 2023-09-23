روما تُعلن تناقص أعداد المهاجرين من تونس وليبيا

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا من تونس وليبيا آخذ في التناقص بالفعل.

وأشاد تاياني في تصريحات نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، بردود الفعل الإيجابية من جانب الأمم المتحدة تجاه قضية الهجرة ومن البلدان المغادرة وأولئك الذين يرغبون في التعاون مع إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.

وبحسب الوكالة، فقد قامت الحكومة الإيطالية بلفت انتباه الأمم المتحدة إلى قضية حالة المهاجرين الطارئة.

وقال الوزير الإيطالي: “هناك حاجة إلى الكثير من الدبلوماسية ونحن نعمل بشكل مكثف، وعدد الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا من تونس وليبيا آخذ في التناقص بالفعل.. لقد حصلنا بالفعل على النتائج الإيجابية الأولى وعلينا أن نكون جادين وحازمين”