رونالدو في الظل.. الإعلامي الجزائري يكشف وجهاً خفياً للنجم البرتغالي

كشف الإعلامي الجزائري الأخضر بريش عن تفاصيل إنسانية غير معروفة تتعلق بأعمال نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو الخيرية، خاصة تجاه الأطفال المرضى، مؤكدًا أن “الدون” يرفض الحديث عنها أو الترويج لها إعلاميًا.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح بريش أن قائد النصر السعودي اعتاد التكفل بعلاج أطفال يعانون من أمراض خطيرة، حيث كان ينقلهم بطائرته الخاصة إلى العاصمة الإسبانية مدريد لتلقي العلاج، ويتكفل أيضًا بإعادتهم إلى بلدانهم.

وأشار الإعلامي الذي عمل لسنوات في شبكة “بي إن سبورتس” إلى أن رونالدو كشف له عن هذه المبادرات خلال مقابلة سابقة، لكنه طلب عدم بث ذلك الجزء من الحوار احترامًا لخصوصية الحالات ولرغبته في عدم تسليط الأضواء على أعماله الخيرية.

ويُعرف رونالدو بكونه أحد أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، بفضل مسيرته الممتدة لأكثر من عقدين، إضافة إلى عقود الرعاية الضخمة واستثماراته المتنوعة. وقد قضى سنوات مؤثرة في حياته الكروية مع ريال مدريد بين 2009 و2018.

ويُذكر أن نادي النصر السعودي أعلن مؤخرًا تمديد عقد رونالدو حتى عام 2027، ليواصل نجم البرتغال مسيرته في الملاعب السعودية وسط إشادة جماهيرية واسعة بأدائه وشخصيته داخل وخارج الملعب.

المحلل لخضر بريش يروي قصة انسانية عن كريستيانو رونالدو:



كريستيانو رونالدو كن يأتي بأطفال مرضى على متن طائرته الخاصة لكي يعالجهم في مدريد و بعد ان ينتهي العلاج يقوم بإرجاعهم إلى بلدهم و قمنا بتصويره و لكن رفض ان نعرضه على الإعلام



والله ماحبيتك عبت ياالاسطورة ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🥹 pic.twitter.com/yGqJ4vVRIM — rayan (@G7yL8) July 10, 2025