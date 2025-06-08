رونالدو يغازل الأرجنتين وميسي.. والكرة في ملعب المستقبل!

خلال مؤتمر صحفي مشوق قبيل مواجهة منتخب البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، فاجأ النجم كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 عاماً، الجميع بكشفه عن تفاصيل غير متوقعة حول علاقته مع غريمه التاريخي ليونيل ميسي، مما أشعل حماس عشاق كرة القدم حول العالم.

وقال رونالدو إنه عمل في بعض المناسبات مترجماً لميسي، ترجمة من الإنجليزية إلى الإسبانية، مشيراً إلى أن علاقتهما دائماً تميزت بالاحترام المتبادل رغم المنافسة الشرسة التي دارت بينهما على مدار 15 عاماً.

وأضاف: “لا يمكنني القول إنني لن ألعب مع ميسي أبداً، الباب مفتوح دائماً، لكن احتمال حدوث ذلك قليل جداً”.

وعبر قائد البرتغال عن حبه للأرجنتين، البلد الذي تنحدر منه زوجته، معبراً عن رغبته في زيارتها قريباً، وقال: “لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي وبلد زوجتي”.

وفي مفاجأة أخرى، أعلن رونالدو أنه قرر على الأرجح عدم المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، رغم تلقيه عروضاً واتصالات للانضمام إلى أحد الفرق المشاركة، مؤكداً ضرورة التفكير في مستقبله على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تغريدة أثارت جدلاً واسعاً، نشرها رونالدو عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) وكتب فيها: “انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع”، وسط تكهنات حول مستقبله مع نادي النصر السعودي، الذي ينتهي عقده معه بنهاية يونيو 2025.

ولم يغفل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الفرصة، حيث ألمح إلى احتمالية مشاركة رونالدو في نسخة موسعة من مونديال الأندية، الذي يبدأ منتصف يونيو الجاري، مما يفتح باباً للتوقعات حول انتقال نجم النصر إلى نادٍ آخر لمواجهة قوية محتملة مع ليونيل ميسي، الذي سيشارك مع فريق إنتر ميامي الأمريكي. وفي ظل غياب النصر عن بطولة كأس العالم للأندية، يظل المستقبل مفتوحاً أمام رونالدو، وسط ترقب الجماهير لمعرفة الفصل القادم في قصة أحد أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ، فهل نشهد قريبا مشهداً نادراً يجمع بين رونالدو وميسي على أرض الملعب؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.

🚨 Cristiano Ronaldo: “Of course I have affection for Leo Messi. We've been on stage together for 15 years”.



“I remember translating English for him at the Galas because he didn't speak English well. He always treated me well and respected me”, reports @Alfremartinezz. pic.twitter.com/ycQREr3NpP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025