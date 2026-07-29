رويترز: استهداف «منشأة غاز» أمريكية في مصر بطائرة مسيّرة

تعرضت منشأة تخزين عائمة للغاز الطبيعي المسال ترفع علم جزر مارشال، والمملوكة لشركة أمريكية، لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقل داخل ميناء دمياط المصري، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن شركة “أمبري” للأمن البحري.

وقالت “أمبري” إن الهجوم استهدف منشأة التخزين العائمة أثناء وجودها في ميناء دمياط، مؤكدة عدم تسجيل إصابات أو أضرار في البنية التحتية للميناء.

وأضافت الشركة أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما لم تصدر الحكومة المصرية أي بيان رسمي بشأن الواقعة.

وفي بيان منفصل، ذكرت شركة “إنشكيب لخدمات الموانئ” أن حريقًا اندلع في ناقلتي غاز داخل الميناء.

ونقلت “رويترز” عن ثلاثة مصادر تجارية مطلعة أن الطائرة المسيّرة أصابت ناقلة التخزين العائمة “إنرجوس وينتر”، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد لاحقًا إلى ناقلة الغاز “جازلوج سالم”.

كما أكد مصدران أمنيان، وفقًا للوكالة، أن الانفجار نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة.

وأوضحت “رويترز” أن الانفجار وقع في محطة الغاز الطبيعي المسال بميناء دمياط أثناء تفريغ شحنة، مشيرةً إلى نقل السفينتين المتضررتين إلى خارج الميناء.

وأضافت الوكالة أن من المتوقع استئناف العمل خلال ساعات الليل في الأرصفة والمحطات الأخرى بالميناء.

وفي السياق، قال مصدر مصري إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في إحدى السفن داخل ميناء دمياط، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، السيطرة على حريق اندلع في سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين داخل ميناء دمياط، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الحريق جرى التعامل معه فور وقوعه وفق خطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، بمشاركة الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين الموجودة في الموقع.

وأضافت أن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي توجه إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات بشكل مباشر، والاطمئنان على سير عمليات السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ إجراءات السلامة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأكدت الوزارة أن فرق الطوارئ تواصل، بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة، استكمال الأعمال اللازمة وفق المعايير المعتمدة، مشيرة إلى استمرار الإجراءات الرامية إلى الوقوف على تداعيات الحادث وتحديد ملابساته.

ودعت وزارة البترول وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها للحصول على المعلومات، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية والإعلان عن أي تطورات جديدة.

وكان قُتل خمسة مستشارين إيرانيين في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة بالتعاون مع السعودية واستهدفت مواقع تابعة لهيئة “الحشد الشعبي” في العراق، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام ووكالة “فرانس برس”.

وذكرت “فرانس برس” أن مراسم تشييع الضحايا شهدت ظهور خمسة نعوش ملفوفة بالأعلام الإيرانية، فيما أكد مصدران في “الحشد الشعبي” أن المستشارين الإيرانيين قُتلوا في ضربة استهدفت محافظة ديالى وسط العراق.

ونشرت القنصلية الإيرانية العامة في النجف صورة للقتلى، وقالت في بيان: “امتزج الدم الإيراني والعراقي مرة أخرى.. من التكفيريين، ومن البعثيين، ومن الولايات المتحدة إلى إسرائيل.. جميعهم سفكوا دماء الشعبين الإيراني والعراقي”.

وأضافت القنصلية: “كلما امتزج دم الشعبين أكثر في مواجهة العدو المشترك، ازداد ارتباطهما بالدم، وأصبح ذلك الرابط أشد متانة وأعصى على الانفصام”.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من منتسبيها وإصابة 32 آخرين، إثر هجمات استهدفت عددًا من مقراتها الرسمية في مناطق متفرقة من العراق.

وقالت الهيئة إن الهجمات، التي نسبت تنفيذها إلى القوات الأمريكية والسعودية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية، ووصفتها بأنها “تصعيد بالغ الخطورة” و”انتهاك لسيادة العراق”، مؤكدة استمرار عمليات حصر الخسائر وتقييم الأضرار.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن القوات الأمريكية، بالتعاون مع القوات المسلحة السعودية، نفذت ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لـ”إرهابيين موالين لإيران” في شرق العراق.

وأضافت “سنتكوم” أن الضربات جاءت ردًا على سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية، موضحةً أن المواقع المستهدفة كانت تستخدمها عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وحذرت القيادة الأمريكية من أن استمرار الهجمات ضد القوات الأمريكية أو منشآت الطاقة السعودية قد يقود إلى تنفيذ عمليات عسكرية إضافية.