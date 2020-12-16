رويترز.. بايدن بدأ باختيار أعضاء الحكومة الأمريكية الجديدة

وكالة “رويترز” أفادت بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيقوم بتعيينات حكومية جديدة، لافتة إلى من سيتولى بعض المناصب الهامة، إثر تسلمه الحكم رسميا، في 20 يناير المقبل.

وأشارت الوكالة، نقلا عن مصدرين مطلعين، إلى أن بايدن سيرشح، جينا مكارثي، المديرة السابقة لوكالة حماية البيئة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ورئيسة مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية الحالية، لتولي الإشراف على تنسيق سياسة المناخ المحلية في البيت الأبيض.

وستتولى مكارثي مهام عدة، أبرزها قيادة جهود لعدة وكالات، وذلك بهدف تنسيق سياسة التغير المناخي الداخلية، وتنفيذ الإجراءات المقررة في إدارة بايدن المقبلة للتعامل مع التغير المناخي وتحقيق العدالة البيئية، حيث سيكون عملها مناظرا لعمل جون كيري، الذي عينه بايدن مبعوثا خاصا لتغير المناخ.

ودعا بايدن إلى تحقيق هدف إنهاء الانبعاثات الغازية بحلول عام 2035، وإلى مسعى جرئ للتحول إلى السيارات الكهربائية، وتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة.

ومن بين الأسماء المرجحة لتولي منصب وزير الداخلية الأمريكي، برز اسم النائب الأمريكية، ديب هالاند، من ولاية نيو مكسيكو، إذ لفتت رويترز إلى أن الرئيس المنتخب قد يختار هالاند لتولي حقيبة الداخلية.

ونقلت الوكالة عن 3 مصادر قولهم: “برزت النائب الأمريكية، ديب هالاند، من ولاية نيو مكسيكو كخيار رئيسي للرئيس المنتخب جو بايدن لرئاسة وزارة الداخلية، وهو اختيار سيجعلها أول أمريكية من السكان الأصليين تقود وكالة وزارية”.

وفي مهام وزارة الطاقة، يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اختيار حاكمة ميتشيغان السابقة، جينيفر جرانهولم، لتولي منصب وزيرة الطاقة في إدارته، وفقا للوكالة.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن “رويترز”، بأن خيار بايدن لوزارة النقل، سيكون الديمقراطي، بيت بوتيجيج، الذي انسحب من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، للترشح لرئاسة الولايات المتحدة.

في حين درس الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن ترشيحات بعض المسؤولين الجمهوريين البارزين، لمنصب وزير التجارة، وفقا لتقارير أكسيوس.

جدير بالذكر أن بايدن فاز بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في الانتخابات.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة، وهو 270 صوتا، وبناء على النتائج حصل بايدن على 306 من الأصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.