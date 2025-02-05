رويترز: «ترامب» يوقّع أمراً للانسحاب من «مجلس حقوق الإنسان وتمويل الأونروا»

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأونروا.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن “توقيع “ترامب” لأمر تنفيذي يقضي بخروج الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أصدر أمرا بانسحاب بلاده من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، وحظر تمويلها”.

هذا “وتأتي قرارات “ترامب”، الأخيرة في إطار سلسلة انسحابات، اتخذها الرئيس الجمهوري منذ توليه لمنصبه في 20 يناير، حيث سبق أن أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية و اتفاقية باريس للمناخ”.

و”مجلس حقوق الإنسان”، هو “هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 47 دولة. تأسست عام 2006 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة “لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم”.