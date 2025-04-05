«ريال مدريد» يبتعد عن الصدارة بخسارته أمام فالنسيا

خسر فريق ريال مدريد، اليوم، أمام ضيفه فالنسيا بهدفين لهدف، على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد، للمرة الأولى منذ عام 2008، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد ريال مدريد، في المركز الثاني عند 63 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة، في حين صعد “فالنسيا” إلى المركز 15 عند 34 نقطة.

وفاز ديبورتيفو ألافيس، الفريق الذي سيستقبل فريق ريال مدريد، في الجولة القادمة على مضيفه جيرونا بهدف نظيف، على ملعب “مونتيليفي” بمدينة جيرونا، ليرفع الضيوف رصيدهم النقطي إلى 30 نقطة بالمركز 17, ويتوقف رصيد جيرونا عند 34 نقطة بالمركز1.

وسيغيب كارلو أنشيلوتي، عن مقاعد بدلاء ريال مدريد، ضد ألافيش، في المباراة المقبلة بالدوري بسبب تراكم البطاقات، بعد تحصله على إنذار في مباراة “فالنسيا” اليوم.

هذا “وطالت الانتقادات المدير الفني كارلو أنشيلوتي، بسبب سوء الأداء الذي ظهر به الفريق في مباراة اليوم والتي تسببت في خسارة 3 نقاط في صراع الليغا”.