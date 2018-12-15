ريال مدريد يفتقد لـ كريستيانو رونالدو

أعلن البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، بافتقاد فريقه للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

حيث قال مارسيلو في تصريحات صحفية:

“من الطبيعي أن الريال خسر رونالدو، لأنه أفضل لاعب في العالم، رونالدو هو زميلي السابق وكذلك صديقي”.

وتابع قائلاً:

“كل فريق يرغب في الحصول على رونالدو، ولكن في النهاية ريال مدريد سيبقى ريال مدريد، وسيكون دائماً الأفضل”.

كما تحدث مارسيلو أيضاً عن مفاتيح فوز الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا في السنوات الماضية، حيث قال في هذا الصدد:

“اعتقدت دائما أن ريال مدريد قادر على تحقيق كل شيء، خلقنا فريقا قويا: راموس، كريستيانو، لوكا مودريتش، كريم بنزيما، بيل، وكاسياس في مرحلة سابقة، نحن فريق عظيم وقضينا معا وقتا طويلا، جعلنا الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات يبدو سهلا، وهذا ليس صحيحا”.

هذا ويعيش ريال مدريد فترة عصيبة هذا الموسم حيث تعرض الفريق لثماني هزائم، آخرها كانت قاسية وفي عقر داره أمام فريق تسيسكا موسكو الروسي (0-3)، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.