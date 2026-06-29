زامير: الحرب لم تنته والاستعدادات مستمرة لمراحل قتالية جديدة

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الحرب التي تخوضها إسرائيل لم تنتهِ بعد، مشدداً على أن القوات المسلحة تواصل استعداداتها لمراحل قتالية جديدة على مختلف الجبهات.

وجاءت تصريحات زامير، اليوم الاثنين، خلال ترؤسه اجتماعاً خُصص لتقييم الأوضاع الاستخبارية والعملياتية والاستراتيجية، تزامناً مع مرور ألف يوم على اندلاع المواجهات التي بدأت في أكتوبر 2023.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي: “نحن عند مفترق طرق مهم واستراتيجي في هذه الحرب”، مضيفاً أن الجيش راكم خلال الفترة الماضية خبرات عملياتية وقيادية وصفها بأنها غير مسبوقة منذ تأسيسه.

وأضاف: “خضنا ألف يوم وألف ليلة من القتال في واحدة من أطول الحروب وأكثرها تعقيداً وصعوبة”، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية حققت، وفق تعبيره، تفوقاً في مختلف ساحات المواجهة.

وأشار زامير إلى أن الحرب فرضت تغيرات جوهرية على أساليب القتال والمفاهيم العسكرية وطبيعة إدارة العمليات الميدانية، موضحاً أن المؤسسة العسكرية تعمل على دراسة الدروس المستخلصة من المعارك الجارية والاستعداد للتهديدات المستقبلية.

وشدد رئيس الأركان على أن الجيش الإسرائيلي يواصل التحضير لمراحل قادمة من القتال، قائلاً: “نستعد لمواصلة القتال”، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية رغم مرور ألف يوم على اندلاع الحرب.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار على عدة جبهات، وسط تحديات سياسية وأمنية تواجه الحكومة الإسرائيلية.

وتواصل القوات الإسرائيلية انتشارها في عدة مناطق، من بينها قطاع غزة وجنوب لبنان وأجزاء من سوريا والضفة الغربية، كما شهدت الفترة الماضية مواجهات عسكرية مع إيران وجماعة الحوثي في اليمن.

واندلعت الحرب الحالية في أكتوبر 2023 وشهدت توسعاً تدريجياً في نطاق المواجهات لتشمل أكثر من جبهة إقليمية. وخلال هذه الفترة، واجهت إسرائيل تحديات عسكرية وأمنية متشابكة، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية دولية متواصلة تهدف إلى خفض التصعيد ومنع اتساع رقعة النزاع في المنطقة.