زرموح: ليبيا لن تعود لحكم الطُغاة وحكم الاستبداد

قال رئيس منظمة الحوار الوطني الدكتور عمر عثمان زرموح، إن ليبيا لن تعود لحكم الطُغاة وحكم الاستبداد، وأنها لن تكون إلا دولة مدنية ديمقراطية تعتمد مبدأ التداول السلمي على السلطة وسيادة القانون ويكون فيها الجيش خاضعاً للسلطة المدنية.

وبحسب ما أفاد د. زرموح في تصريح لـ”عين ليبيا”، فإن هذا المبدأ تم الاتفاق عليه خلال لقاء ضم رؤساء 15 منظمة من منظمات المجتمع المدني في مدينة مصراتة.

وأشار د. زرموح إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على نقاط تمثلت في: