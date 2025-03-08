زعيم كوريا الشمالية: غواصاتنا النووية تصل إلى أيّ مكان بلا قيود

قال زعيم جمهورية كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال تفقده مشروعًا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، اليوم السبت، “إن قدرة بلاده على الدفاع البحري سيتم “إبرازها بالكامل في أي مياه ضرورية دون قيود”.



وأكد كيم، “ضرورة تطوير “سفن حربية ساحقة” كقوة ردع قوية لمواجهة “دبلوماسية الزوارق الحربية” التي تنتهجها القوى المعادية”.

وأشار إلى أن “جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لن تبقى متفرجة على الأنشطة العسكرية البحرية وتحت الماء التي يقوم بها الأعداء، والتي تهدد بشكل خطير سيادة ومصالح البلاد من خلال نشر أعداد كبيرة من الأصول الاستراتيجية باستمرار”.

وشدد كيم، على أن “قدرة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الدفاع البحري، والتي تلعب دورًا مسؤولًا ورئيسيًا في الدفاع عن السلام في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، سيتم عرضها بالكامل في أي مياه ضرورية دون قيود”.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، “استعرض “كيم”، مشروع بناء “غواصة استراتيجية موجهة تعمل بالطاقة النووية”، والذي يجري تنفيذه بموجب قرار دفاعي أُعلن عنه خلال مؤتمر الحزب الرئيسي في عام 2021”.

ووفق الوكالة، “تُعد الغواصة العاملة بالطاقة النووية من بين الأنظمة العسكرية المتطورة التي تعهد كيم بتطويرها، إلى جانب الأقمار الصناعية للتجسس والصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب”، وفي سبتمبر 2023، كشفت كوريا الديمقراطية، عن “أول غواصة تكتيكية للهجوم النووي قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت الماء”.

Today, #KimJongUn inspected shipyards and gave guidance on suipbuilding



KJU called for advanced construction of modern ships and submarines for possible use outside of NK's waters



Accompanying the article are the first pictures of #NorthKorea's new type of nuclear submarine pic.twitter.com/2KZj3U9Vkg — North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) March 7, 2025

Kim visited 🇰🇵#NorthKorea's first nuclear-powered submarine, armed with "guided missile nuclear weapons" pic.twitter.com/FugiSPZs0P — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) March 8, 2025