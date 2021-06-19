زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتجاوز الصعوبات التي تواجه بلاده

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بالتغلب على الصعوبات التي تواجه البلاد، بما في ذلك التعامل مع أزمة نقص الغذاء والعلاقات مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن ناثش الزعيم الكوري الشمالي، خلال الاجتماع العام للجنة المركزية للحزب الذي استمر 4 أيام، وهو الثالث من نوعه هذا العام، كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك نقص الغذاء وجهود مكافحة جائحة كورونا.

كما ناقش زعيم كوريا الشمالية، سُبل التعامل مع الإدارة الأمريكية للرئيس جو بايدن، قائلا إنه يتعين على كوريا الشمالية أن تكون مستعدة للحوار والمواجهة، والأهم من ذلك، المواجهة وسط الوضع “سريع التغير” في شبه الجزيرة الكورية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأنه مع اختتامه الاجتماع يوم الجمعة، “أقسم كيم رسميا نيابة عن اللجنة المركزية لحزب العمال بأن الحزب سيتجاوز بالتأكيد الصعوبات التي تعترض طريق الثورة” وسيظل مخلصا للفكرة الثورية حتى النهاية بغض النظر عن “الصعوبات الأكثر شدة التي قد تواجهها البلاد في المستقبل”.