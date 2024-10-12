«زقلم» يحقق إنجازاً تاريخياً لدولة ليبيا

حقق البطل “أنس زقلم” إنجازا تاريخيا لدولة ليبيا، حيث فاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين في كازاخستان.

وتمكن “زقلم” من التفوق في منافسات وزن 90 كيلو جرم لفئة القوة البدنية لذوي الإعاقة البصرية، وأكد المدرب محمد الكعامي، “أن الداعم الأول للبطل “زقلم” هو والده، كما تلقي دعما كبيرا من جمعية نور المكفوفين بطرابلس ووزارة الرياضة.

هذا وأقيمت بطولة العالم للناشئين للقوة البدنية للمكفوفين، في مدينة أستانا الكازاخستانية خلال الفترة من 05 إلى 12 أكتوبر 2024، وشارك في البطولة العالمية 71 رياضيا يمثلون تسع دول هي: جورجيا، أوكرانيا، تركيا، مصر، لبنان، جمهورية التشيك، كينيا، ليبيا بالإضافة إلى الدولة المضيفة كازاخستان.

وكان “أنس زقلم” حصل على المركز الأول في البطولة الليبية التي أقيمت بمدينة بنغازي، وكذلك تصدر قائمة الترتيب في المنطقة الغربية.