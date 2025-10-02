«زلات لسان ترامب» في كوبنهاغن تثير سخرية دولية!

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة موجة من السخرية على المستوى الدولي، بعد أن ارتكب عدة زلات لسان حول النزاعات العالمية، كان أبرزها خلط أسماء الدول في سياق الحديث عن اتفاقات السلام.

وخلال القمة السابعة للمجتمع السياسي الأوروبي في كوبنهاغن، مازح رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الخطأ الذي ارتكبه ترامب حين أشار إلى ألبانيا وأذربيجان بدلًا من أرمينيا وأذربيجان أثناء حديثه عن اتفاق السلام بين الدولتين.

وقال راما، في لمسة ساخرة، مخاطبًا ماكرون: “عليك أن تعتذر لنا، لأنك لم تهنئنا أنا و(الرئيس الأذربيجاني) إلهام علييف على اتفاق السلام الذي أبرمه الرئيس ترامب بين ألبانيا وأذربيجان”.

ورغم أن حديث راما جاء بلهجة شبه جدية، إلا أنه لم يخلُ من السخرية، وسط ضحكات الرئيس علييف وماكرون، ما يعكس مدى الاستهزاء الدولي بتكرار هذه الزلات من قبل ترامب.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخلط فيها ترامب أسماء الدول، إذ في أوائل سبتمبر الماضي، أخطأ بالخلط بين أرمينيا وألبانيا في مقابلته مع قناة “فوكس نيوز”، وفي أيام لاحقة تحدث عن “إيقاف الصراع بين كمبوديا وأرمينيا”، ما أثار موجة انتقادات وانتشار واسع للمقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الزلات لتسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الرئيس الأمريكي في ملف العلاقات الدولية الدقيقة، بينما يجد زعماء العالم أنفسهم أمام مواقف طريفة لكنها محرجة في الوقت ذاته.