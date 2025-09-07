زلزال بقوة 4.9 يضرب تركيا.. الرئيس «أردوغان» يتابع عمليات الإغاثة

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الأحد، عن وقوع زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة سينديرجي التابعة لولاية باليكسير شمال غرب تركيا، على عمق 7.7 كيلومترات، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، عبر منصة “إكس”، أن فرق الكوارث والطوارئ تواصل التفتيش الميداني للتأكد من سلامة السكان والممتلكات، معرباً عن أمله في “الشفاء العاجل لمواطنينا المتضررين من الزلزال، وحفظ الله بلادنا وشعبنا من كل مكروه”.

ووفقاً لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، وقعت الهزة الأرضية مساء أمس عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سينديرجي، فيما أفادت وسائل الإعلام بأن سكان إسطنبول والمناطق المجاورة شعروا بها، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

وتابع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شخصياً عمليات الإغاثة والتقييم، مؤكداً تحرك جميع المؤسسات المعنية منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال وضمان سلامة السكان.

يُذكر أن منطقة سينديرجي بولاية باليكسير شهدت الشهر الماضي زلزالاً أقوى بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، شعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على مسافة تصل إلى نحو 200 كيلومتر من مركز الهزة، وخلف هذا الزلزال خسائر مادية في بعض المباني، فيما استمرت جهود فرق البحث والإنقاذ في المباني المنهارة، بما في ذلك مبنى مكون من ثلاثة طوابق.