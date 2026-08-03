زلزال بقوة 5.6 درجات يهز مصر ودولا مجاورة ومركزه قرب السويس

شعر سكان مصر وقطاع غزة وعدد من دول المنطقة، فجر اليوم الإثنين، بهزة أرضية استمرت لعدة دقائق، وسط حالة من القلق بين المواطنين، فيما لم تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

وأفاد مراسلون من مصر وقطاع غزة بأن الهزة الأرضية كانت واضحة في مناطق عدة، فيما أعلن معهد البحوث الفلكية المصري أن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المعهد أن الهزة سُجلت عند الساعة 03:00:33 فجرًا بالتوقيت المحلي، وأن مركزها حُدد على بعد 26 كيلومترًا شمال غربي مدينة السويس، ونحو 120 كيلومترًا جنوب جنوب شرق بورسعيد، وعلى مسافة 61 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ.

وبحسب البيانات الأولية، شعر بالهزة سكان مصر وفلسطين وقبرص والسعودية والأردن ولبنان وسوريا بدرجات متفاوتة.

وشعر سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية بالهزة عند الساعة الثالثة ودقيقة واحدة فجرًا، حيث استمرت لعدة ثوانٍ وأثارت حالة من القلق بين المواطنين، قبل أن تؤكد الجهات المختصة عدم ورود أي بلاغات أولية عن وقوع إصابات أو أضرار.

من جهته، أشار المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إلى أن قوة الهزة بلغت 4.7 درجات على مقياس ريختر وفق البيانات الأولية، موضحًا أن مركزها يقع في المنطقة الواقعة بين السويس وبورسعيد، في انتظار النتائج النهائية من الجهات الرسمية المصرية.

ومن المنتظر أن يصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا رسميًا يوضح القوة الدقيقة للهزة، وموقع مركزها، وعمقها، ومدى تأثيرها، بعد استكمال تحليل البيانات الواردة من الشبكة القومية لرصد الزلازل.

وتواصل الجهات المختصة متابعة النشاط الزلزالي ورصد أي تطورات، بينما لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن عن تسجيل إصابات أو خسائر مرتبطة بالهزة.

تتأثر مصر من حين إلى آخر بهزات أرضية بسبب موقعها القريب من مناطق نشطة زلزاليًا، من بينها خليج السويس وخليج العقبة وشرق البحر المتوسط، وهي مناطق ترتبط بحركة الصفائح التكتونية.

ويتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية النشاط الزلزالي في مصر عبر شبكة قومية تضم عشرات محطات الرصد المنتشرة في أنحاء البلاد، وتعمل على تحديد مواقع الزلازل وقوتها وعمقها وإصدار البيانات الرسمية بعد تحليل القراءات.