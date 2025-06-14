زلزال وسقوط طائرة وحادث بولو.. أحداث تلهب الساحة العالمية

شهد العالم خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الأحداث البارزة التي جمعت بين الكوارث الطبيعية والمآسي الجوية، فضلاً عن صدمة في الأوساط الاقتصادية والرياضية، ففي المملكة العربية السعودية، أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية تسجيل هزة أرضية جديدة في الخليج، لتضاف إلى نشاط زلزالي متزايد خلال الأشهر الماضية يؤكد استمرار حركة الصفائح ضمن الحدود الطبيعية، وفي الهند، ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة “آير إنديا” إلى 279 شخصاً في حادث مأساوي هز البلاد وأثار تساؤلات حول سلامة طائرات “بوينغ دريملاينر”، وعلى الجانب الإنساني، فُجع العالم بوفاة الملياردير الهندي سونجاي كابور إثر حادث غير متوقع أثناء مباراة بولو في بريطانيا، ليخسر العالم شخصية بارزة جمعت بين النجاح التجاري وشغف الرياضة.

السعودية تسجل زلزالًا بقوة 3.7 ريختر في منطقة الخليج

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مساء الجمعة 13 يونيو 2025 عن تسجيل زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر في منطقة الخليج.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة عبر منصة إكس أن المحطات التابعة للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت الهزة في تمام الساعة 21:50:17 بالتوقيت المحلي.

ويأتي هذا الزلزال بعد هزة أرضية أخرى رصدتها الهيئة يوم الثلاثاء الماضي بقوة 3.35 درجة على مقياس ريختر، تقع على بعد 85 كيلومترًا شرق مدينة الجبيل في المنطقة الشرقية من المملكة.

وأشار المهندس طارق منصوب، مدير مركز الرصد بالهيئة، في تصريح لقناة الإخبارية السعودية، إلى تسجيل ستة زلازل خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، تراوحت شدتها بين 3.5 و4.5 درجة على مقياس ريختر، مؤكداً أن هذه النشاطات الزلزالية تقع ضمن الحدود الطبيعية لرصد الهيئة.

ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة «آير إنديا» إلى 279 شخصًا

أعلنت السلطات الهندية ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية “آير إنديا” إلى 279 قتيلاً، بعد أن سقطت الطائرة الخميس الماضي في مدينة أحمد آباد شمال غرب الهند، في حادث مأساوي وقع بعد أقل من دقيقة من إقلاعها باتجاه لندن.

وقال مصدر في الشرطة، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس السبت، إنه تم نقل 279 جثة أو أشلاء إلى مستشفى المدينة منذ وقوع الكارثة، فيما كان الرقم المعلن سابقاً 265 قتيلاً، شمل ركاب الطائرة وأفراد الطاقم، بالإضافة إلى مقيمين في منطقة سقوط الحطام.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الهندية أن الطائرة تحطمت بعد صدور نداء استغاثة قبيل الحادث، الذي وقع في تمام الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، وذكرت شركة الطيران أن الطائرة كانت تقل 242 شخصًا، من بينهم 230 راكباً، بينهم 169 هندياً و53 بريطانياً و7 برتغاليين وكندي واحد، فيما تم إنقاذ ناجٍ وحيد، وهو بريطاني من أصل هندي.

ويعد هذا الحادث هو الأول من نوعه لطائرة من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، التي دخلت الخدمة عام 2011، مما يسلط الضوء على أبعاد مأساوية لحادث نادر بهذه الطائرة.

وأكد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أنه سيتم الإعلان عن العدد الرسمي للضحايا عقب انتهاء فحوصات الحمض النووي، في حين أعلن مسؤول شرطة الجمعة عن العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة، وهو ما قد يسهم في تحديد أسباب الحادث.

وفاة الملياردير الهندي سونجاي كابور في حادث غريب أثناء مباراة بولو في بريطانيا

توفي رجل الأعمال الهندي الشهير والملياردير سونجاي كابور (53 عاماً) في حادث غير متوقع أثناء مشاركته في مباراة نهائية لكأس الملكة برياضة البولو في نادي “غاردز” الشهير بمدينة وندسور البريطانية، الخميس الماضي.

وأفادت تقارير إعلامية غربية بأن كابور شعر فجأة بتوعك خلال المباراة وقال: “لقد ابتلعت شيئاً”، قبل أن يفقد وعيه على الفور، وسط ترجيحات بأنه تعرض للسعة نحلة داخل فمه تسببت في نوبة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته.

يُذكر أن كابور كان من أبرز رجال الأعمال في قطاع قطع غيار السيارات، حيث تقدر ثروته بـ1.2 مليار دولار، وقد تولى إدارة شركة “سونا كومستار” التي أسسها والده عام 1995، وقادها إلى العالمية في مجال تكنولوجيا التنقل، كما عرف عنه دعمه الكبير للرياضة وسعيه لجعل رياضة البولو أكثر شمولاً.

وتخرج كابور من جامعة باكينغهام، وكان صديقاً مقرباً من ولي العهد البريطاني الأمير وليام، وله أبناء من زواجه السابق من كاريسما كابور، قبل أن يتزوج لاحقاً من عارضة الأزياء السابقة بريا ساشديف.

وقبل وفاته، نشر كابور على منصة “إكس” تعازيه لضحايا حادث سقوط الطائرة الهندية في مطار أحمد آباد، مؤكداً تعاطفه مع أسر الضحايا البالغ عددهم 242 شخصاً، بينهم طياران و10 مضيفات، وصفته أسرته وأصدقاؤه كشخصية كريمة ومحبة، وكان له حضور مميز في مجال الأعمال والرياضة، تاركاً وراءه إرثاً كبيراً.