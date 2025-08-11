«زلّاف» تبحث خطة تطوير حقل العطشان لإنتاج 140 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً

عقدت الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد في طرابلس، اجتماعًا فنيًا لمراجعة النشاط العام لشركة زلّاف ليبيا للاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز خلال العام 2025، وبحث المشاريع المستقبلية وخطة الإنتاج والميزانية المقترحة لعام 2026.

وخلال الاجتماع، عرضت شركة زلّاف خطتها لتطوير حقل العطشان، الذي يُتوقع أن يصل إنتاجه إلى نحو 140 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا خلال السنوات القريبة المقبلة، بما يعزز إمدادات الغاز في السوق المحلية ويدعم الاقتصاد الوطني.

كما استعرضت الشركة أبرز إنجازاتها خلال العام الجاري، ومنها بدء الإنتاج في يناير الماضي من حقل الشادار، الذي بلغ إنتاجه حاليًا نحو 2500 برميل من النفط الخام يوميًا، بالإضافة إلى 9 ملايين قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميًا.

وحضر اللقاء مدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة، وأعضاء لجنة إدارة شركة زلّاف، وخبراء فنيون وماليون، إلى جانب ممثلين عن شركتي تقنية ليبيا والجوف ومركز بحوث النفط.