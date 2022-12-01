زيادة الرحلات الجوية وخط بحري مشترك.. ليبيا وتونس تتفقان

وقع وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي مع نظيره التونسي ربيع المجيدي على اتفاقية تتضمن زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الجانبين الليبي والتونسي اتفقا من خلاله أيضا على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في التكوين والتدريب بمجالات النقل البحري والمواني والطيران المدني والنقل البري والحديدي

وتتضمن الاتفاقية وربط المطارات، وتهيئة معبر رأس جدير وفتح مسارات جديدة، إضافة إلى الشروع في تدشين خط بحري بين تونس وليبيا، ووضع تصور عملي مشترك لإحداث محطة مينائية للأمن الغذائي لمعالجة وتخزين المواد الغذائية لمصلحة البلدين والدول المجاورة.

وأكّد الجانبان حرصهما على التعاون من أجل تعزير فرص الاستثمار بالعمق الإفريقي وذلك من خلال الربط الجوي على مستوى ليبيا وتونس.