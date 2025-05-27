زيارة تاريخية لـ«مسعود بزشكيان» إلى مسقط.. توقيع اتفاقيات شاملة لتعزيز التعاون بين عمان وإيران

شهد سلطان عمان، هيثم بن طارق، والرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء في قصر العلم بالعاصمة مسقط، توقيع 5 اتفاقيات تعاون و10 مذكرات تفاهم و3 برامج تنفيذية، ضمن زيارة رسمية للرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان.

وشملت الاتفاقيات مجالات التعاون القانوني والقضائي في القضايا المدنية والجزائية، تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وحماية الاستثمارات، والمساعدة الإدارية المشتركة في الجمارك، بالإضافة إلى التعاون في التعليم التقني والتدريب المهني، وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

كما شملت الاتفاقيات تعزيز التعاون في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاعات التعدين والمواد المعدنية، والإعلام والثقافة والمتاحف، والرعاية الصحية والسياحة، بالإضافة إلى الإسكان والتخطيط العمراني والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات، ودراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان الرئيس الإيراني، استُقبل بمراسم رسمية في قصر العلم شملت عزف النشيدين الوطنيين واستعراض حرس الشرف وإطلاق 21 طلقة ترحيبًا.

وقال بزشكيان قبل مغادرته إلى مسقط إن الزيارة تلبية لدعوة سلطان عمان وتهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، مؤكداً أهمية التنسيق الإقليمي ودعم القضية الفلسطينية ووحدة موقف دول المنطقة تجاه الجرائم في غزة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران وعمان بلغ نحو 2.3 مليار دولار، مع توقعات بمناقشة تطوير قضايا النقل والشحن وتوسيع الروابط الاقتصادية خلال الزيارة.