زيارة مرتقبة لـ«السراج» ووزيري الداخلية والخارجية إلى روما

أفادت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزير خارجيته محمد طاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، سيزورون العاصمة الإيطالية روما خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

وبحسب مصادر الوكالة، من المتوقع أن يصل باشاغا غدا إلى روما، بينما يزورها بعد غد الخميس السراج وسيالة.

هذا ومن المزمع أن يعقد مسؤولي حكومة الوفاق اجتماعات مع نظرائهم الإيطاليين تركز على قضايا من بينها موضوع إدارة تدفقات الهجرة والتعاون الثنائي الاقتصادي وتطورات الأزمة الليبية.

يأتي ذلك في حين، رحبت إيطاليا ببدء الجولة الرابعة من مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، التي تستمر حتى الـ24 من شهر تشرين أكتوبر الجاري.

وأشاد بيان مقتضب لوزارة الخارجية الإيطالية مساء أمس، بالمفاوضات “التي تجمع لأول مرة في جنيف، بوساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، وفدين من الطرفين في النزاع الليبي، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار في ليبيا”.

وخلص بيان قصر (فارنيزينا)، إلى القول إن “هذه مساهمة مهمة في اتجاه حل سياسي للأزمة الليبية”، والذي “تدعمه إيطاليا باقتناع”، بحسب ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انطلاق أعمال اليوم الثاني من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في جنيف بين وفدي حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر، اليوم الثلاثاء، بتسيير من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز.