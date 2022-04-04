زيلينسكي يتّهم القوات الروسية بالقيام بـ«إبادة جماعية» قرب كييف

قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إنّ القوات الروسية عذّبت وقتلت العديد من المدنيين في مستوطنات بالقرب من العاصمة كييف، واصفا ذلك بـ«الإبادة الجماعية».

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة «CBS» الأمريكية، أنّ انسحاب القوات الروسية من بعض المناطق الأوكرانية، يعد خطوة تكتيكية، مضيفا أن الجيش الروسي يصب تركيزه حاليا على شرق أوكرانيا، ويقوم بحشود كبيرة بهدف ربط شبه جزيرة القرم مع منطقة دونباس.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع القادة العسكريين الروس المتورطين في مقتل المدنيين بأوكرانيا.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.