سائقون إسرائيليون يُشاركون برالي دكار في السعودية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن سائقين إسرائيليين زاروا السعودية الأسبوع الجاري للمشاركة في رالي دكار الصحراوي 2021.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن طاقما إسرائيليا مؤلفا من السائقين داني بيرل وتشارلي غوتليب شارك في مسابقات سيارات “باجي” بصفته ممثلا عن بلجيكا ولم يحمل السائقان أي علامات إسرائيلية رسمية، لكن بعض أفراد فريقهما وصلوا السعودية بجوازات سفر إسرائيلية وكان المسؤولون المحليون على دراية بشأن الموضوع.

وشارك الطاقم في المسابقات بتمويل من شركة MyHeritage الإسرائيلية.

كما شارك في مسابقات الشاحنات رباعية الدفع ضمن رالي دكار، حسب بيانات الإذاعة، طاقم إسرائيلي من السائقين أفيف كادشاي ويصهار أرموني ومعاذ فيلدر تحت علم فريق CRV الأمريكي.

وتتوافق هذه المعلومات مع البيانات المنشورة في الموقع الرسمي لرالي دكار 2021.

وذكرت الإذاعة أن 9 إسرائيليين إجمالا شاركوا في مسابقات رالي دكار في السعودية وعادوا إلى بلدهم أمس السبت.