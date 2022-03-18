«ساباديل» يُشدّد على استقلالية المصرف المركزي ومؤسسة النفط

شدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو ساباديل على ضمان استمرار عائدات النفط واستقلالية وحياد مؤسسات مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدا ضرورة فتح حوار لتحديد النفقات الحرجة.

وأوضح أنّه يجب الحفاظ على الدخل الإضافي من ارتفاع أسعار النفط بما يعود بالنفع على الاستثمارات المستقبلية والمساهمة في الاستقرار والازدهار، مؤكدا أنه لا غنى عن مؤسسة موحدة مستقلة ومجهزة بموارد جيدة مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط.

وأضاف ساباديل أن حوار فرعي المصرف ووزارة المالية مع الرؤساء المشاركين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارة الولايات المتحدة كان جيدا جدا.

وأشار ساباديل إلى أنّهم يتطلعون إلى العمل مع جميع الجهات الفاعلة المستعدة للعب دور بناء قائم على الحوار والتوافق، لضمان أن يصبح الاقتصاد محركًا للسلام وأن يتم إدارة الدخل النفطي لصالح جميع الليبيين والحفاظ عليه من الفساد أو سوء الإدارة.