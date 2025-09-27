ساعة Realme المنتظرة.. تصميم مميز ومواصفات قوية

تستعد شركة Realme لإطلاق ساعة جديدة تحمل اسم Realme Watch 5، والتي يُتوقع أن تحقق مبيعات ممتازة بفضل مواصفاتها المتقدمة وسعرها المنافس في السوق.

المواصفات الرئيسية لساعة Realme Watch 5:

التصميم : ساعة Realme Watch 5 تتميز بتصميم يشبه تصميم ساعات آبل الجديدة، حيث تمتاز بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68 ، كما تم حماية الهيكل بإطار معدني وزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

الشاشة : تم تجهيز الساعة بشاشة AMOLED قياس 1.97 بوصة ، بدقة عرض تبلغ 390×450 بيكسل ، مع سطوع يصل إلى 600 شمعة/م² ، وكثافة بيكسلات تقدر بحوالي 302 بيكسل/الإنش .

نظام التشغيل : تعمل الساعة بنظام Proprietary OS الخاص بشركة Realme .

الوظائف الصحية والرياضية : تحتوي الساعة على تقنيات لقياس معدل نبض القلب و معدل الأكسجة في الدم ، بالإضافة إلى تطبيقات لمراقبة النشاط البدني والنوم اليومي للمستخدم.

تقنيات الاتصال : دعم لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية عبر أنظمة GPS و GALILEO و GLONASS و BDS ، بالإضافة إلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني، بوصلة إلكترونية ، وتقنية Bluetooth 5.4 .

البطارية : تحتوي الساعة على بطارية بسعة 460 ميلي أمبير ، مما يمنحها عمرًا طويلًا.

: تحتوي الساعة على ، مما يمنحها عمرًا طويلًا. الألوان والسعر: ستتوفر الساعة بلونين أساسيين هما الأسود و الفضي، ومن المتوقع أن يتراوح سعرها حول 70 يورو تقريبًا، مما يجعلها خيارًا مميزًا من حيث القيمة مقابل السعر.