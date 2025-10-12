ساعة «Watch 3 Pro».. تصميم معدني فاخر وميزات صحية متطورة

كشفت شركة Nothing عن ساعتها الذكية الجديدة CMF Watch 3 Pro، والتي جاءت بمواصفات تقنية متقدمة وتصميم أنيق جذب انتباه عشاق التقنية ومحبي الساعات الذكية.

وتميزت الساعة بهيكل دائري أنيق التصميم، مصنوع من الألمنيوم ومغطى بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، وتبلغ أبعاد الساعة (47 × 47 × 14.4 ملم)، وتزن نحو 51 غراماً، كما أنها مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف الظروف البيئية.

وجهزت الساعة بشاشة AMOLED عالية الدقة، مقاسها 1.43 بوصة، وتبلغ دقتها 466 × 466 بيكسل، بكثافة عرض تصل إلى 326 بيكسل لكل إنش، وتدعم الشاشة مستوى سطوع يصل إلى 650 شمعة/المتر المربع، ما يوفر وضوحاً ممتازاً حتى تحت ضوء الشمس المباشر.

وتدعم CMF Watch 3 Pro إجراء المكالمات الصوتية عبر مايكروفونات مدمجة ومكبرات صوت، كما توفر إمكانية الاستماع إلى الموسيقى مباشرةً من الساعة.

تدعم أيضاً إرسال الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني، لتسهيل التواصل دون الحاجة إلى إخراج الهاتف.

وتم تزويد الساعة بمجموعة من المستشعرات المتقدمة تشمل:

مستشعر لقياس معدل نبضات القلب

مستشعر لقياس تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)

تطبيقات متقدمة لمراقبة النشاط البدني اليومي

اليومي تحليل جودة النوم وتتبع فترات النوم العميق والخفيف

وتتبع فترات النوم العميق والخفيف

وتوفر الساعة دعمًا دقيقًا لتحديد المواقع الجغرافية عبر مجموعة من أنظمة الملاحة، تشمل:

GPS

GLONASS

GALILEO

BDS

ما يجعلها مناسبة للرياضيين ومحبي التنقل في الأماكن المفتوحة أو غير المعروفة.

وتأتي الساعة ببطارية من نوع Li-Ion بسعة 350 ميلي أمبير في الساعة، لم يُعلن عن عمر البطارية الرسمي بعد، لكن من المتوقع أن تقدم أداءً جيداً بناءً على سعة البطارية وكفاءة الشاشة.